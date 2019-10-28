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Muğla spor salonu işletmecisi, silahlı saldırıda öldürüldü

1 saat önce

Spor salonu işletmecisi, silahlı saldırıda öldürüldüMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda silahlı saldırıya uğrayan Riyad Reşat Özkan (26), yaşamını yitirdi.

Spor salonu işletmecisi, silahlı saldırıda öldürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda silahlı saldırıya uğrayan Riyad Reşat Özkan (26), yaşamını yitirdi. Özkan'ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 2 yıldır Riyad Reşat Özkan tarafından işletilen spor salonuna meydana geldi. Müşteri gibi salona gelen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancasını Özkan'a doğrultup, ateşledi. Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla dışarı çıkıp, otomobiline binerek kaçtı. Özkan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın bekar oduğu ve kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla spor salonu işletmecisi, silahlı saldırıda öldürüldü

Fethiye, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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