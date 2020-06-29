MUĞLA Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkili - Son Dakika

MUĞLA Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkili

Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkiliMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil sezonu başlamasına rağmen çeşitli mahallelerde yapımı devam eden altyapı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi.

Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkili

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil sezonu başlamasına rağmen çeşitli mahallelerde yapımı devam eden altyapı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bodrum'da yaşayan Meral Karaman (60), "Akşam sivrisinekten, gündüz tozdan oturamıyoruz" dedi.

Yeni normalleşme süreciyle beraber sahil kesimlerinde hareket artmaya devam ediyor. Tatilcilerin bu yıl da en fazla rağbet gösterdiği yerlerden olan Bodrum'da ise bitmeyen altyapı çalışmaları sıkıntısı yaşanıyor. Sezon açılmasına rağmen Neyzen Tevfik ile Gümüşlük caddelerinde devam eden çalışmalar, vatandaşın tepkisini topladı.

Gümüşlük Caddesi sakinlerinden Meral Karaman, emekli olduktan sonra Bodrum'a taşındığını, ancak bitmeyen çalışmalar nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Karaman, "Geçen yaz emekli olduktan sonra Bodrum'u denemek istedik ve eşimle yerleştik. Kışı geçirdik ve yazı heyecanla beklemeye başladık. Ancak herkesin gözdesi olan Bodrum'un bu şekilde olduğunu bilseydim gelmezdim. Evimiz tozun içinde kaldı. Tozun yanı sıra bir de gürültü sıkıntısı var. Hani yaz geldiğinde inşaat yasağı vardı? Buradan sürekli kamyonlar geçiyor. Tozun toprağın içinde kaldık ve çok pişmanım. Yan komşum tozdan dolayı dükkanında iş yapamıyor. Gül gibi bahçemde oturamıyorum. Sürekli toz solumak zorunda kalıyoruz. Akşam sivrisinekten, gündüz tozdan oturamıyoruz. Burası mı Bodrum? Bu belediye nerede? Bıktık artık yazan bir tabela asacağım. Çok şikayetçiyiz" dedi.

'TOZDAN İŞ YAPAMIYORUZ'

Caddede pide dükkanı işleten Ayşen Cezayirli (44) ise bitmeyen çalışmalar sebebiyle iş yapamadıklarını söyledi. Cezayirli, "Burada esnafız ve tozdan duramıyoruz. Pandemi sebebiyle zaten sıkıntı yaşamıştık ve dükkanımızı açalı da yaklaşık 10 gün oldu. Müşteri geliyor ancak tozdan dolayı kalkıp gidiyor. Zaten yaptığımız 45 gün iş. Ancak müşteriler durmuyor. Çocuklarımı, bu dükkandan kazandığım parayla okutuyorum ama çocuklarımın rızkını toz sebebiyle çıkaramıyorum. Sadece burası değil, evimin önü de aynı durumda. Kapı ve pencereyi de açamıyoruz. Açtığımızda tüm toz evin içine giriyor ve oğlum astım hastası. Araçların altları heba oldu. Belediye ekipleri sabahları bir kez sulama yapıp bırakıyor. Ardından biz kendi suyumuzla sulamak zorunda kalıyoruz. Bu parayı cebimden vermek zorunda mıyım? Oy zamanı gelenler, işleri bitince uğramıyor" diye konuştu.

'YOLLAR KÖTÜ OTOMOBİLİMİN ALT TAKIMINDA SIKINTI ÇIKIYOR'

Yolların kötü durumda olması sebebiyle otomobilinde sıkıntı yaşadığını belirten Mahmut Kandemir (43), "12 yıldır burada yaşıyorum ve bu sürede bir tane çivi çakmadılar. 2017 model otomobil bu yollar yüzünden perte çıktı. Çukurdan nedeniyle otomobilimin alt takımda sürekli arıza çıkıyor. 'İnşaat yasağı var' diyorlar ama bu yolu günde en az yüz kamyon kullanıyor. Tatil dönemi zaten geç açıldı. Mayıs ayında başladılar ve yaz sonuna kadar sürüyor. Yollar sadece bize değil, tatilcilere de lazım. Bodrum'la dertleri nedir?" dedi.

Karaman, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkili - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:13 Almanya'da parktan kaçırılan 2 yaşındaki kız çocuğu son anda kurtarıldı 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, bitmeyen altyapı çalışmalarına tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]