Muğla uyuyan şoför,ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

Uyuyan şoför,ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, turistleri taşıyan transfer aracı olan minibüsün şoförü, iddiaya göre, uyuya kalınca trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 4'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında,1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Antalya- Muğla karayolu üzeri Karaçulha Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 7 İngiliz turisti havaalanına götüren 07 SEG 50 plakalı minibüsün şoförü Ali A., iddiaya göre, uyuya kaldı. Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçlara çarptı. Minibüsle birlikte 4'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobil sürücülerinden Mustafa Yüksel ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Yüksel, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Minibüsteki turistler ise bir süre sonra olay yerine gelen başka bir minibüsle havalimanına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.