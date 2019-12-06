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Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA'nın

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Civelek, bilgi aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Tercihini haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Civelek, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Civelek, fotoğrafların çekilmesinde emeği olan AA muhabirlerini kutladı.

Esengül Civelek, Hakan Burak, Sarıkamış, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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