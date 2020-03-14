Muğlaspor'un forveti Murat Can Bölükbaşı, gol krallığına koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlaspor'un forveti Murat Can Bölükbaşı, gol krallığına koşuyor - Son Dakika Spor

Muğlaspor'un forveti Murat Can Bölükbaşı, gol krallığına koşuyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden takımı Muğlaspor'u attığı 20 golle sırtlayan Murat Can Bölükbaşı, sezon sonunda Türkiye liglerinde en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmek istiyor.

Muğlaspor'un forveti Murat Can Bölükbaşı, gol krallığına koşuyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden takımı Muğlaspor'u attığı 20 golle sırtlayan Murat Can Bölükbaşı, sezon sonunda Türkiye liglerinde en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmek istiyor.

Play-off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takımın 26 yaşındaki forveti Bölükbaşı, ligde şu ana kadar kaydettiği 20 golle Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Serdar Deliktaş ile Türkiye liglerindeki gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Forma giydiği 26 maçın 16'sında ağları havalandırmayı başaran Bölükbaşı, golleriyle takımının topladığı 41 puanın 30'una doğrudan katkı yapanın mutluluğunu yaşıyor.

Bölükbaşı, AA muhabirine, bu sezon 19 golle Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'dan daha fazla gol atmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Gollerine devam ederek takımını play-off potasına taşımak istediğini belirten Bölükbaşı, "Bana, 'Takımın şampiyon olması mı? Gol krallığı mı?' diye sorsalar, benim için takımın şampiyon olması daha önemli. Bunun yanında gol krallığı da yaşarsam benim için çok güzel olacak. İnşallah sezon sonunda ikisini de başarırız." dedi.

Bölükbaşı, kendisine belirli bir gol sayısı hedefi koymadığını, sezon sonuna kadar atabildiği kadar atacağını dile getirdi.

"Üst ligleri hedefliyorum"

Sezon bitiminde 3. Lig'de en fazla gol atan futbolcu olmak için çalıştığını anlatan Bölükbaşı, "3. Lig'in yanı sıra Türkiye liglerinin de en fazla gol atan oyuncu olursam unutamayacağım bir sezon olur. İnşallah en iyi yerde bitiririm. Kendi kariyer planlamam açısından da daha üst ligleri hedefliyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de top koşturan meslektaşlarının işinin daha zor olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, bu nedenle Sörloth ile kıyaslanmasının doğru olmayacağını belirtti.

Süper Lig futbolcularının kazandıkları parayı sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Bölükbaşı, "Hem fiziksel hem de mental açıdan bizden çok daha üstünler. Aramızdaki fark bundan kaynaklanıyor. Ben de performansımı arttırarak o oyuncuların yanında olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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