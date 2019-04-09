Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanıklardan M.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlendi.

15 Temmuz'da 7 günlük usta asker olduğu için hiçbir rütbelinin ismini bilmediğini belirten M.T, tatbikat bildirisinin askeri eğitimlerde okunduğunu ve kendilerinden tatbikat günü çok hızlı hareket edilmesinin istendiğini söyledi.

M.T, tatbikata gitmeden önce telefon ve saat gibi cihazların toplatıldığını anlatarak, polis ve halkın TRT yerleşkesinde askerlerce darbe girişiminde bulunulduğunu söylediğini aktardı.

Tutuksuz sanık M.T, hakkındaki FETÖ/PDY mensubu olduğuna ilişkin iddiaları da kabul etmedi.

Tutukluluk inceleme için görüşü sorulan iddia makamı ise tutuklu sanıkların atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Muhafız Alayı, Güncel
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