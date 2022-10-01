MUHARREM İNCE : ALTILI MASAYA SESLENİYORUM, ALTIN GÜNÜNDEN VAZGEÇİN - Son Dakika
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MUHARREM İNCE : ALTILI MASAYA SESLENİYORUM, ALTIN GÜNÜNDEN VAZGEÇİN

01.10.2022 13:32

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin. Seçmeni konuşalım, 60 milyon seçmen olacak, gelin bu seçmeni tarayalım. Sahte var mı, kimler oy verecek öğrenelim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

'Türkiye'nin bir ittifaka ihtiyacı var" diyen İnce, "Seçmen ve sandık ittifakına ihtiyacı var. Üç ayağı var bu işin bir cumhurbaşkanı adayı, iki seçmen, üçüncüsü de sandık. Herkes adayı konuşuyor, adaydan önce konuşulması gerekenler var. Adayı kim seçecek, Suriyeli mi, Afgan mı, sahte seçmen mi' Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin. Seçmeni konuşalım, 60 milyon seçmen olacak, gelin bu seçmeni tarayalım. Sahte var mı, kimler oy verecek öğrenelim. Bunu yalnız biz yapamayız, yeni kurulan bir partiyiz, hazine yardımımız, desteğimiz yok" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA BURADAN MEYDAN OKUYORUM"

İnce,?Cumhurbaşkanı adayları mutlaka televizyonda tartışma yapmalıdır. Yunan adalarını, Yunanistan'la ilişkileri, Ortadoğu'yu, Mavi Vatan'ı, F-35'i, S-400'ü, ekonomiyi, eğitimi sağlığı, tarımı. Hodri Meydan, bir kez konuşsak Memleket Partisinin oyu yüzde 70 olur. Kaçarak olmaz, partilerin oyunun arkasına sığınarak olmaz. Cumhurbaşkanı adaylarına buradan meydan okuyorum, televizyonlarda tartışmak istiyorum. Çağrı yapın adı geçenlere, adı geçenlere, gönlünden geçenlere. Demirel ile Ecevit gibi çıkalım konuşalım, tartışalım" diye konuştu.

"Erdoğan'ı eleştireceğiz çünkü ülkeyi yanlış yönetiyor" diyen Muharrem İnce, "Fakat, bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret eden Almanya Parlamento Başkan Yardımcısına da haddini bildireceğiz, 'Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin' diyeceğiz. Diğer muhalefetten farklı olarak biz böyle bir muhalefet yapacağız" dedi.

Muharrem İnce gün içinde Kadıköy'de halkla bir araya gelecek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

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Kaynak: DHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE : ALTILI MASAYA SESLENİYORUM, ALTIN GÜNÜNDEN VAZGEÇİN - Son Dakika

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