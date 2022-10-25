Muharrem İnce seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ne yapacağını belirledi - Son Dakika
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Muharrem İnce seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ne yapacağını belirledi

25.10.2022 14:00

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkan Özkal Sayan, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda üyelerinin önlerine sandık koyacaklarını ve çıkan sonuca göre hareket edeceklerini belirtti. Muharrem İnce'nin daha önce Millet İttifakı'nın adayını destekleyebileceklerini söylemesinden dolayı partinin bu kararı sürpriz olarak değerlendirildi.

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kala partilerin hangi adayı destekleyeceği de ya da seçimlerin olası ikinci turunda ne yapacağı merak edilmeye başlandı. Daha önce "Asla Cumhur İttifakı olmaz" çıkışıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden sürpriz bir hamle geldi.

"ÜYELERİMİZİN ÖNÜNE SANDIK KOYACAĞIZ"

Parti tüzüğüne göre varsa farklı bir aday adayı da çıkabileceğini, bunun oylanabileceğini anlatan Sayan, şunları söyledi: "Sandıktan çıkacak sonuca göre Cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğiz. Biz Memleket Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın ikinci tura kalmasını hedefliyoruz. Ama olur da farklı bir aday ikinci tura kalırsa o zaman üyelerimizin önüne yine sandık koyarak hangi adayı destekleyeceğimize ilişkin eğilim yoklaması yapacağız."

"İTTİFAK KONUSUNDA GÖRÜŞME VAR"

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, ittifak konusunda da "Farklı partilerle Türkiye'nin sorunları ve çözüm önerileri üzerine Genel Başkanlar düzeyinde görüşmeler yapılıyor. Bununla birlikte henüz bir ittifak yapmadık. 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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SON DAKİKA: Muharrem İnce seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ne yapacağını belirledi - Son Dakika
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