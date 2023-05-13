Muharrem İnce'nin şantaj soruşturmasında Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin şantaj soruşturmasında Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

13.05.2023 15:59

Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.

Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Özkiraz'ın sosyal medya hesabından, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." paylaşımı yapıldı.

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

MUHARREM İNCE SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan bir sonraki paylaşımda ise "Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı." denildi.

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.

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Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Muharrem İnce'nin şantaj soruşturmasında Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin şantaj soruşturmasında Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı - Son Dakika
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