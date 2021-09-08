Muharrem İnce'ye hapis cezası - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında, üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İnce'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İnce'nin avukatları ise, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, İnce'yi mağdur O.M.'ye karşı 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 ay hapse mahkum ederek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)