Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak - Son Dakika

Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak

13.11.2020 11:01

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Renault firmasının "TwizyContest'20" adlı uluslararası yarışmasında geliştirdikleri faydalı modelle Türkiye birinciliğini elde eden takım, Fransa'daki uluslararası finalde yarışacak.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Renault firmasının "TwizyContest'20" adlı uluslararası yarışmasında geliştirdikleri faydalı modelle Türkiye birinciliğini elde eden takım, Fransa'daki uluslararası finalde yarışacak.

Makine mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencileri Arzu Onaylı, Tunahan Akman, Melike Omak, İsmail Kiraz ile elektrik-elektronik mühendisi adayı Halil Can Yardımcı'dan oluşan Emizy takımı, "Toplum yararına mobilite çözümler" temasıyla düzenlenen organizasyon için proje hazırladı.

Takım, elektrikle çalışan iki kişilik Twizy modelini, dar yollarda ve özellikle kapalı alanlarda acil sağlık hizmeti verilmesini kolaylaştırmak için tasarladı. Ayrıca sistem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aracın bulunduğu yerdeki kişilerin vücut ısılarını ölçüp araçta yer alması planlanan sağlık çalışanının ekranına bilgi gönderebiliyor.

Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Rusya, İspanya, Fransa, Kolombiya ve Brezilya'dan takımların da yarışacağı final, 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Bu tasarımımızı kamu ve özel sektör iş birliğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Öğrencilerden Tunahan Akman, AA muhabirine, iki kişilik elektrikli bir araç olan Twizy modelinde arka koltuğun sökülüp yerine raf sistemi yerleştirilecek bir proje geliştirdiklerini anlattı.

Raf sisteminin ağırlığının aracın yük taşıma kapasitesini aşmayacağını belirten Akman, şöyle devam etti:

"Bu raf sistemi teknolojik bir dizayn sisteminde tasarlanmıştır. Bu teknolojilerden bazıları, ışık sistemi, ağırlık sensörü ve sesli komut sensörleridir. Aracın arkasındaki teknolojik dizaynlı raf sistemine yerleştirilecek sağlık malzemelerinin içeriğini ise sağlık çalışanlarından aldığımız geri dönütler karşılığında belirledik. Hayatımızı baştan aşağı değiştiren Kovid-19 için de birtakım önlemler aldık. Ateşi ölçmek için termal kamera koyduk. Alışveriş merkezleri gibi insanların çok gezdiği alanlarda gerekli olacak dezenfeksiyon tankı ve ultraviyole ışıklar da ekledik. Maskesi olmayan insanlar için de maske temin edilebiliyor. Araç tüm bu özellikleri kullanırken ve bir hastaya müdahale edip geri döndüğünde sadece yüzde 6 şarj düşüşü hesaplanmıştır. Bu tasarımımızı kamu ve özel sektör iş birliğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Birinci olup Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmekten dolayı çok sevindiklerini dile getiren Akman, okullarının adını duyuracak olmalarından dolayı da gururlu olduklarını kaydetti.

"Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz"

Arzu Onaylı ise 1 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını, insanlara faydalı olabilecek bir fikir ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen mühendislik eğitimi veren üniversitelerinin bulunduğu 6 takım arasından ilk üçe kaldıklarını, finalde ise birinci olduklarını ifade eden Onaylı, "Türkiye birincisi olduk, bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 9 Aralık'ta ise yarışmanın dünya finalleri gerçekleştirilecek. Biz bu dünya finallerinde hem Türkiye'yi hem de okulumuzu temsil etmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Çalışmalarımızı ekip olarak beraber yapmak bize avantaj sağlıyordu ama pandemi dolayısıyla bu dışarıda pek mümkün olmuyordu. Okulumuzda bulunan öğrenci atölyelerinde bu çalışmalarımızı gerçekleştirebildik." şeklinde konuştu.

Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak
Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak
Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak
Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak

Renault, Türkiye, Fransa, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak         
10:52
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada         
09:48
Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler         
09:43
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler         
08:35
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei