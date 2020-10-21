Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için "faydalı" mobil tasarımlar - Son Dakika

Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için "faydalı" mobil tasarımlar

21.10.2020 11:09

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), Renault firmasının "TwizyContest'20" adlı uluslararası yarışmasında yarı finale kalan gençler, iki farklı faydalı modelin prototiplerini yaptı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), Renault firmasının "TwizyContest'20" adlı uluslararası yarışmasında yarı finale kalan gençler, iki farklı faydalı modelin prototiplerini yaptı.

Her biri 5 kişiden oluşan "Emizy" ve "Matrobot" takımları, "Toplum yararına mobilite çözümler" temasıyla düzenlenen organizasyon için birer proje hazırladı.

Emizy'nin projesi, elektrikle çalışan iki kişilik Twizy modelinin dar yollarda ve özellikle kapalı alanlarda acil sağlık hizmeti verilmesine yönelik tasarlandı. Ayrıca sistem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aracın bulunduğu yerdeki kişilerin vücut ısılarını ölçüp ekranına bilgi gönderebiliyor.

Matrobot'un projesinde ise güvenlik sisteminin daha etkili olması amacıyla araç hareket ettirildiğinde akıllı cep telefonuna mesaj ulaştırılıyor. Vücut ısısı ölçme özelliği bu sistemde de bulunuyor.

Sağlık ekibi ortamdaki kişilerin vücut ısısını ölçebilecek

Emizy üyesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melike Omak, AA muhabirine, Twizy modelini ambulansların giremeyeceği yerlere sağlık hizmeti verebilecek şekilde tasarladıklarını söyledi. Aracın içini ilk yardım malzemeleriyle donatacak bir tasarım yaptıklarını belirten Omak, şöyle devam etti:

"Projemiz için kullanım alanlarını pazar, plaj ve alışveriş merkezleri olarak düşündük. Aracımız, ambulansın giremeyeceği yerlere insanların telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile ihtiyacı olduğu zaman gereken bölgeye gidebilecek, ulaştığında da ambulansla iletişim halinde olacak. İlk yardımın yanlış yapılmasından dolayı insanlar ölebiliyor. Artık bütün şehirlerde neredeyse trafik var. Biz yanlış müdahaleden dolayı insanların ölümünü en aza indirmeyi planladık. Aracın içinde bir acil tıp teknisyeni bulunacağından, ilk yardım zamanında yapılabilecek."

Omak, üniversite yönetiminin kendilerine atölye ve maddi imkanlar sunduğunu aktararak bu sayede projelerini hayata geçirebildiklerini dile getirdi.

Aynı ekip ve sınıfta yer alan İsmail Kiraz da Twizy modeline dolap sistemi eklediklerini, bunun da teknolojik bir dizayn olduğunu bildirdi. Dolap sisteminin sesli komut ve ışıklandırma ile müdahale anında acil tıp teknisyenine katkı verdiğini vurgulayan Kiraz, "Aracımızda termal kamera özelliği de var. Normal bir alana gidildiği zaman yüksek ateş vakası tespit edildiğinde araç içindeki acil tıp teknisyeninin ekranına bilgi verebilen ve teknisyenin olaya müdahale edebildiği bir sistem." dedi.

Kiraz, aracın arka bölümüne monte etmek için tasarladıkları baca sistemi sayesinde sıvı dezenfektanın buharlaştırılıp dış ortama verilebileceğini ifade etti. Farlardan çıkacak ultraviyole ışınlarla dezenfektan sistemini güçlendirmeyi planladıklarına değinen Kiraz, bir vakaya gidiş gelişte aracın şarjının yüzde 6'sını harcadığı bilgisini verdi.

Güvenlik sistemi evrak çantası ve değerli eşyalar için de kullanılabilecek

Matrobot üyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Muhammet Ataman ise araçta kullanıcı güvenliğini ön plana aldıklarına dikkati çekti. Ağırlığı 500 kilogram civarında olan Twizy'nin en az 4 kişi tarafından rahatlıkla kaldırılıp götürülebildiğini belirten Ataman, şunları kaydetti:

"İnternetteki forumlarda, aracın güvenlik kaynaklı problemleri olduğunu tespit ettik. Buna yönelik alarm sistemi geliştirdik, sıfır maliyetle bunu yaptık. Aracın içinde bulundurduğu sesli ve ışıklı ikaz birimlerini kullanarak, yeniden kodlayıp yeniden algoritmalar yazarak sıfır maliyetle düzenledik. Bu sistem sadece araçlarda değil evrak çantaları gibi değerli eşyaların da korunmasını sağlayabiliyor. Araç veya eşya hareket ettiğinde telefona 'Onaylıyor musunuz?' diye bir mesaj geliyor, onaylamıyorsanız polise haber veriyor."

Aracın arka bölümünü mobil test merkezi olabilecek şekilde tasarladıklarını aktaran Ataman, yerel yönetimlerle de görüştüklerini ve projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mekatronik Mühendisliği 3. sınıfından Esmanur Aydoğan ise doğa dostu araç için insanlık yararına bir proje geliştirdiklerini aktararak "Araç güvenliğini sağladıktan sonra kullanıcı güvenliğini de düşündük. Twizy için korna sistemi geliştirdik. Diğer araçların kör noktasına girdiğinde veya arkasından hızla bir araç yaklaştığında alarm vererek hem kullanıcı hem de diğer kullanıcı uyarılıyor." diye konuştu.

Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için faydalı mobil tasarımlar
Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için faydalı mobil tasarımlar
Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için faydalı mobil tasarımlar
Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için faydalı mobil tasarımlar

112 Acil, Renault, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için 'faydalı' mobil tasarımlar - Son Dakika

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