Mühendis çiftten toprak küpte sirke

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan orman mühendisi Özden ve çevre mühendisi eşi Zeliha Sağlam, bahçelerinde yetiştirdikleri elmalardan toprak küpte geleneksel yöntemlerle sirke yapıyor.

Özden ile Zeliha Sağlam çifti, Vakıfköprü Mahallesi'nde, bahçelerindeki 300 ağaçtan aldıkları 5 tona yakın elmayı değerlendirmek amacıyla sirke yapmaya karar verdi.

Eski eserlerden geleneksel yöntemlerle nasıl sirke yapıldığını araştıran Sağlam çifti, aynı yöntemlerle sirke üretmeye başladı.

Toprak küpleri Çorum'un Osmancık ilçesinden temin ederek şu ana kadar 50 küp civarında sirke kuran Sağlam çifti, bu yıl 200 küp civarında sirke üretmeyi hedefliyor.

Özden Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yüzyıllardır sirke ile şifa bulduğunu, bu nedenle sirke yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Tamamen geleneksel yöntemlerle doğal olarak elma sirkesi kurduklarını vurgulayan Sağlam, "Her yıl elmaları topluyor, eşe dosta dağıtıyor, bir kısmını da satıyorduk. Geçen yıl, 'Bu kadar elmayı nasıl farklı şekilde değerlendirebiliriz?' düşüncesi oluştu. İnsanlara da katkısı olması amacıyla sirke yapmaya karar verdik." dedi.

Eşiyle uzun araştırmalar yaptıklarını, geçmişte Asurlular, Sümerler, eski Mısırlılar ve eski Yunanlıların geleneksel yöntemlerle sirkeyi nasıl kurduklarını öğrendiklerini dile getiren Sağlam, bu yıl sirkeyi daha profesyonel şekilde yaptıklarını anlattı.

Bu yıl başladıkları hasatta 5 tonun üzerinde elma topladıklarına işaret eden Sağlam, elmaların büyük kısmını sirke olarak değerlendireceklerini söyledi.

Geçen yıl yaptıkları sirkelerin çok beğenildiğini, bu yıl daha çok yapacaklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Tamamen doğal olan elmalarımızla geçmişteki gibi geleneksel, tamamen doğal metotlarla sırlanmış toprak küplerin içine sirke kuruyoruz. Hem elmaları değerlendiriyoruz hem de insanların şifa kaynağı olan sirke kullanmalarını sağlıyoruz. Plastik, alüminyum, cam, bakır gibi malzemelere kurmuyoruz. Sirke anasını da kendimiz elde ediyoruz. Sirkenin mayalanmasını bununla sağlıyoruz."

Sağlam, ürettikleri sirkeyi filtre ettikten sonra özel şişelere koyduklarını dile getirerek, "Eşim de sosyal medya üzerinden isteyene gönderiyor. Ticari bir kaygı gütmüyoruz. Sadece maliyetine yapıyoruz. Bu işi de mühendislik işlerimizden, mesleğimizden kalan boş zamanlarımızda yapıyoruz. Toprakla farklı uğraşlarla da kendimizi yeniliyoruz." diye konuştu.