NATO Mühendisi Erhan Mataracı'dan Türkiye'deki Mühendislik Eğitimi ve İş Gücü Sorunlarına Dikkat Çekildi - Son Dakika
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NATO Mühendisi Erhan Mataracı'dan Türkiye'deki Mühendislik Eğitimi ve İş Gücü Sorunlarına Dikkat Çekildi

NATO Mühendisi Erhan Mataracı\'dan Türkiye\'deki Mühendislik Eğitimi ve İş Gücü Sorunlarına Dikkat Çekildi

NATO Mühendisi Erhan Mataracı, mühendislik eğitiminin kalitesizliğini ve nitelikli iş gücü eksikliğinin Türkiye'nin sanayi ve inşaat sektörlerine olumsuz etkilerini vurguladı. Mataracı, Türk mühendislerinin uluslararası projelerde düşük maaşlar aldığını belirterek acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik modelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

02.09.2024 17:32
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(İSTANBUL)- North Atlantic Treaty Organization (NATO) Mühendisi Erhan Mataracı, mühendislik eğitiminin kalitesi ve sektördeki nitelikli iş gücü yetersizliğinin Türkiye'nin sanayi ve inşaat sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Söz konusu sorunların, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimini tehlikeye attığını vurgulayan Mataracı, "Yeşilçam filmlerinde bile mühendisler hep saygı duyulan isimler arasındayken günümüzde halkın geri kalanının acıyacağı konuma düştüler. Bu çarpıklık düzeltilmedikçe Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda kalkınması mümkün olmayacaktır " dedi.

NATO Mühendisi Erhan Mataracı, Türkiye'de mühendislik alanında yaşanan sorunları değerlendirdi. İnsanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarının mühendislik çalışmalarına dayandığını söyleyen Mataracı, İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlamasında, Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü şahi toplarının kritik rol oynadığını belirterek, "Bu topların dökülmesi kendi döneminde çok ciddi bir mühendislik çalışmasıdır" diye konuştu.

"Türk pasaportuna sahip mühendisler diğer ülkelerden rakiplerinin çok çok altında kazanç elde edebiliyorlar"

Türkiye'de mühendislik eğitiminin niteliğinde ciddi düşüş olduğunu söyleyen Mataracı, "Her yıl yaklaşık 30 bin kişiyi mühendis olarak mezun ediyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) verilerine göre ülkemizde 170'e yakın mühendislik fakültesi var ancak bu fakültelerin büyük bir kısmından mezun olan mühendislerin kalitesi ne yazık ki yetersiz. Uluslararası projelerde Türk pasaportuna sahip mühendisler diğer ülkelerden rakiplerinin çok çok altında kazanç elde edebiliyorlar. Hatta yabancı işçilerden bile 3-4 kat daha düşük maaşla yurtdışı projelerinde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bütün ülkenin üniversite mezunu olmasının gerekli olmadığı anlaşılmalı"

Mataracı, nitelikli mühendislerin yetersizliği yanında, mühendislerle birlikte çalışacak tekniker ve teknisyenlerin sayısındaki eksikliğin de önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Mavi yakalı işçi bulma sorununun Türkiye'nin reel sektöründe büyük bir engel teşkil ettiğini ifade eden Mataracı, bu durumun sanayi ve inşaat sektörlerinde verimlilik ve kaliteyi olumsuz etkilediğine işaret etti. Mataracı, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle bütün ülkenin üniversite mezunu olmasının gerekli olmadığı anlaşılmalı ve bu konularda meslek liselerine veya çıraklık modeliyle iş öğrenimine yönlendirilme yapılmalıdır. Bunun yanında bu yetişecek işçileri yönetecek olan yöneticilerin sayısı gerekli miktarda ama kaliteli olacak şekilde düzenlenmelidir. Böylelikle mühendisler asgari ücrete veya altı rakamlara çalışmak zorunda kalmayacaklar, ülkelerine, ailelerine ve kendilerine gerçekten fayda sağlayacak durumda olacaklardır. Yeşilçam filmlerinde bile mühendisler hep saygı duyulan isimler arasındayken günümüzde halkın geri kalanının acıyacağı konuma düşmüşlerdir. İş hayatında yönetecekleri işçiler tarafından bile hor görülüyorlar. Bu çarpıklık düzeltilmedikçe Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda kalkınması mümkün olmayacaktır."

Erhan Mataracı ayrıca, Türkiye'nin ekonomik modelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Bir ülkenin ekonomik başarısı, sadece para politikalarına değil, aynı zamanda bu parayı kazanacak iş gücünün niteliğine bağlıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Mühendisi Erhan Mataracı'dan Türkiye'deki Mühendislik Eğitimi ve İş Gücü Sorunlarına Dikkat Çekildi - Son Dakika

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