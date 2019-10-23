Muhtarlardan av tepkisi

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya İlçesine bağlı mahalle muhtarları ilçenin avlanmaya kapatılmasını istediler.

Şenkaya'nın doğal ormanı ve hayvan çeşitliliği olarak bölgenin gözdesi konumunda olduğunu belirten Kömürlü Köyü Muhtarı Mustafa Yağız, "Dolayısıyla bu durum çevre illerdeki avcıların dikkatini çekmektedir. Bizim bakmaya kıyamadığımız kekliklerimi dağ keçilerimi tavşanlarımızı spor adı altında avcılıkla öldürmektedirler. Biz kış aylarında aç kalmasınlar diye dağa taşa yem bırakılması için çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla bu hayvanlarımızın spor adı altında öldürülmesi bizleri derinden üzmektedir. Aynı zamanda doğanın dengesini bozarak ölümcül kene hastalıklarına neden olmaktadır. Şenkaya Keklik popülasyonunun azalmasıyla artan kene popülasyonunun etkisinde uzun süren bu hastalıklarla boğuşmakta ve bu durum insanların ölmesine neden olmaktadır. Şenkaya muhtarları olarak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı için Şenkaya'nın avlanma sahasının kapatılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.