Muhtarlardan KSBÜ'ye ziyaret

Kütahya
merkez ve Tavşanlı
ilçesinde görevli muhtarlar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret etti. Rektör
Prof. Dr. Vural Kavuncu
, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Cem
Algın ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter
Kutlu Önal ve daire başkanları tarafından karşılanan muhtarlara üniversitenin birimleri gezdirildi.
Konuklarına üniversiteye ilişkin bilgiler veren Kavuncu, "Üniversitemizi yönetirken vatandaşın bizden taleplerini anlamaya çalışıyor ve şehrimizin beklentilerini planlarımıza nakşetmeye uğraşıyoruz. Yeni üniversite anlayışı, kendisini duvarlar arkasında gizleyen, halktan kopuk değil, şehri ile bütünleşen bir üniversite olmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.