Son Dakika Haberleri: - Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel - Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

50 dakika önce

- Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destekBURSA - Bursa'dan mukaddes topraklara giden vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ellerini semaya açtı.

- Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

BURSA - Bursa'dan mukaddes topraklara giden vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ellerini semaya açtı.

Bursa'dan umre için Mekke ve Medine'ye giden vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikleri de unutmadı. Ellerini semaya açan Bursalılar, harekatın başarılı geçmesi ve Türk askerinin zafere ulaşması için dua etti.

- Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor!
Son dakika: Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 20:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]