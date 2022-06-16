Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor - Son Dakika
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Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

16.06.2022 17:38

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 6 gün önce piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, Müküs ve Botan çaylarının Güleçler, Narsuyu ve Ayvalıbağ köylerinin yanı sıra Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde yürütülüyor.

Zodyak bot, halat bağlanan rafting botu ve teknelerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 135 kişi katılıyor.

Ekipler, Güneş'in bulunması için bir yandan su altını tararken bir yandan da çay kenarındaki ağaçlık ve kayalık alanlarda arama yapıyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, çalışmaları takip ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor

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Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor - Son Dakika

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