Mülteci kampından dünyanın en iyi sol bekine

MESSi, Ronaldo, Neymar... Bu isimler futbol kamuoyunun hala en gözde yıldızları olsa da bugünlerde 'süperstar' mertebesi için yüksek sesle konuşulmaya başlanan bir oyuncu daha var; Alphonso Davies. Barcelona karşısında 12 ikili mücadelenin 10'unu kazanan, 1 de asist yapan ve değerini 1.5 sezonda 6 katına çıkaran 20 yaşındaki Gana asıllı Kanadalı sol bek, hayat hikayesiyle şaşırtıyor. 2000'de Gana'daki Buduburam Mülteci Kampı'nda hayata gözlerini açan Davies'in anne ve babası Victoria ile Debeah, 2. Liberya İç Savaşı başladığında anavatandan kaçıp Gana'ya sığındı. İlk 5 yılını burada geçiren genç sol bek, yerleşim programında mülakatı geçip Kanada'nın yolunu tuttu.

ADU'DAN SONRA EN GENÇ

WhitecAps tarafından keşfedildikten sonra 15 yaşında; ilk maçına çıktı ve MLS'te futbol dünyasının büyük hayal kırıklığı olan, yolu Türkiye'den de geçen Adu'dan sonra en genç profesyonel oldu. 2019 başında 10 milyon Euro'ya en pahalı MLS oyuncusu olarak Bayern'e gelen Davies, atletik yapısı ve adam geçme özelliği ile geçen sezonun dünyadaki iyi sol beki olarak gösteriliyor.

ÇANTA ÇALINDI, MAÇ TEHLiKEDE

AFRiKA Konfederasyon Kupası'nın yarı finalinde Mısır ekibi Pyramids ile karşılaşacak olan Gine temsilcisi Horoya, maçı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tüm oyuncuların ve antrenörlerin pasaportlarının bulunduğu çantanın, bulunduğu arabanın kapıla

rının açılarak çalınması üzerine kulüp harekete geçti. Çantanın eksiksiz bir şekilde iade edilmesi durumunda ödül verileceği belirtiliyor. Pandemi nedeniyle organizasyonun yarı final ve final karşılaşmaları Fas'ta Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak.

TARiHiN EN HIZLISI SENNA

FoRMULA 1, bulut teknolojisi kullanarak yaptığı çalışmada Brezilyalı efsane pilot Ayrton senna'nın 1983-2019 yılları arasındaki en hızlı sürücü olduğunu açıkladı. 1994 San Marino'daki feci kazanın ardından yaşamını yitiren senna'yı, 0.114 saniye geriden Michael Schumacher ve 0.275 saniye arkasından Lewis hamilton takip ediyor. İlk 10'da Alain prost, Nelson piquet, Nigel Mansell, Mika hakkinen ve Kimi Raikkonen gibi isimler yer almazken, orta sınıf takımlarda mücadele eden ve Jarno trulli'nin bulunması ise dikkat çekti.

BARÇA'DA KOEMAN DÖNEMi

LA Liga devi Barcelona, 8-2'lik Bayern yenilgisinin ardından Quique setien ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünün, 1989-95 yılları arasında kulüpte futbolcu olarak görev alan Ronald Koeman'ı takımın başına geçirdi. Bertomeu bu konu da, "Teknik direktörlük için Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor. Eğer beklenmedik bir gelişme olmazsa Koeman takımın başına geçecek. Ocak ayında farklı teknik adamlarla konuştuk" bilgisini verdi.

KONTROLE DEĞiL iMZAYA GiTTi!

M.City'den ayrılan David silva'nın yeni adresinin Serie A olması bekleniyordu. 3 yıllık sözleşme, 10 milyon Euro maaş... Her konuda İspanyol yıldızla anlaşan Lazio, Sociedad'ın sözleşme imzalandığını açıklamasıyla şoke oldu. Lazio yöneticici Igli tare, "Adam değil" derken, silva'nın babası Fernando, "Lazio ile sözleşme yapmadık. Menajeri ile konuştular" dedi.