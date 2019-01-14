Son Dakika Haberleri: Mülteciler İçin Büyük Veri Yarışması" Sonuçlanıyor

Mülteciler İçin Büyük Veri Yarışması" Sonuçlanıyor

1 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen "Mülteciler için Büyük Veri (D4R - Data for Refugees) Yarışması"nda ödüller sahiplerini bulacak.

Mülteciler İçin Büyük Veri Yarışması
Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen "Mülteciler için Büyük Veri (D4R - Data for Refugees) Yarışması"nda ödüller sahiplerini bulacak.

Yarışma komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall'da düzenlenecek çalıştayda projeler, gerçek hayata uygulanabilirliği, problemlere çözüm sunması, özgünlüğü, güçlü olması, akademik olarak kabul görmüş ve sosyal hayata uygun olma kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen Mülteciler için Büyük Veri Yarışması'nda, Türkiye'deki mültecilerin sağlık, eğitim, güvenlik, iş bulma ve sosyal entegrasyon sorunlarına büyük veri kullanarak çözüm önerileri getirmek, bu konuda çalışan devlet kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine öngörüler ve veri analizi yöntemleri sağlamak amaçlandı.

Yarışma kapsamında Türk Telekom, Türkiye'deki 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye daha iyi yaşam koşulları sunmak için araştırmacı gruplara anonim mobil telefon kullanımına ilişkin büyük bir veri seti sağladı.

Veriyi talep eden yüzün üzerinde araştırma grubu, proje önerileriyle yarışmaya başvuru yaptı. Kamu kurumlarından temsilciler, UNICEF, UNHCR, IOM gibi mültecilerle ilgili çalışma yapan kurum temsilcileri, akademisyenler ve etik uzmanlarının bulunduğu uluslararası bir komite, proje önerilerini değerlendirdi.

Mülteciler için Büyük Veri Yarışması'nın Bilimsel Komitesi'nin başında, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah yer alıyor.

19 ülkeden 4 sivil toplum örgütü, 3 devlet kurumu, 2 araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan toplam 157 araştırmacının çalışmalarını yolladığı yarışmada, güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin birincilerine 10 bin lira para ödülü verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:38:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mülteciler İçin Büyük Veri Yarışması" Sonuçlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]