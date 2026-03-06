Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi

Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi
06.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Multinet Up, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş kültürünün merkezine yerleştirerek işe alımdan kariyer gelişimine, esnek çalışma modellerinden eşit ücret politikasına kadar tüm süreçlerde fırsat eşitliği sağlıyor.

Multinet Up, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarını ve kadın temsiline ilişkin verilerini paylaştı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarının altını çizen Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü Kader Şen: Kadının iş gücüne katılımını, Kurumsal İlkelerimizde yer alan "Çeşitlilik ve Dahil Etme" yaklaşımı doğrultusunda sistematik biçimde ele alıyor; işe alım, kariyer planlama ve gelişim süreçlerimizi bu çerçevede tasarlıyoruz. Bugün iştiraklerimiz dahil çalışanlarımızın yüzde 57'si kadınlardan oluşurken, müdür ve üzeri seviyede kadın temsil oranımız yüzde 43. Fintech ve teknoloji ekosistemi açısından bu tablo önemli bir denge göstergesi. Önceliğimiz ise bu dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

"Eşitliğin sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor"

Dünya Ekonomik Forumu'nun "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği" raporu, mevcut hızla ilerlenirse tam eşitliğe ulaşmanın yüz yılı aşkın sürebileceğini gösteriyor. Bu tablo eşitliğin kendiliğinden değil, bilinçli, kararlı ve ölçülebilir adımlarla mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranlarının beklenilen seviyede olmaması ve kariyerine ara veren kadınların işe dönüşte yapısal engellerle karşılaşması da kurumların aktif rol üstlenmesini gerektiriyor. Biz Multinet Up'ta toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsuru olarak konumlandırıyoruz. Kadın istihdamını işe alımla sınırlamıyor, kariyerin her aşamasında fırsat eşitliğini gözetiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, örneğin kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla YenidenBiz ile iş birliği yapıyoruz.

Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi

"Kadın liderliğini güçlendiriyor, güvenli ve destekleyici bir iş hayatı sunuyoruz"

Satış departmanımız, müşteriyle en yakın temas noktalarımızdan biri olarak organizasyonumuz içinde stratejik bir rol üstleniyor ve bu alanı yalnızca performans hedefleri doğrultusunda değil, yetenek gelişimi odağında da ele alıyoruz. Satış alanında geliştirdiğimiz MultiTalent sürecimizle genç yetenekleri erken aşamada keşfederek yapılandırılmış gelişim ve rotasyon programları kapsamında satış organizasyonuna hazırlıyor, sürdürülebilir bir yetenek havuzu oluşturuyoruz. Ayrıca, diğer alanlarda olduğu gibi satış alanında da kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Sales Network'ün Women in Sales programı ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda ekiplerimize en az bir kadın stajyer dahil edilmesini, satış liderlerine koçluk desteği sağlanmasını ve kadın-erkek dengesinin en az yüzde 50 seviyesinde tutulmasını hedefledik. Bu doğrultuda, 2025 yılında satış alanında 17 kadın stajyer aramıza dahil oldu ve satış ekiplerimizde kadın çalışan oranını yüzde 56'ya taşıdık.

Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi

Öte yandan Multinet Up'ta eşitliği sadece işe girişle sınırlamıyor, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuğu boyunca kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini önceliklendiriyoruz. Örneğin, yasal ebeveynlik sürecinde dört aylık kesintisiz maaş ve yan hak uyguluyor; özel sağlık sigortası, yemek yardımı ve tüm mevcut hakları kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Eşit işe eşit ücret politikamız doğrultusunda ilerlerken, doğum yapan çalışma arkadaşlarımıza ayni yardım ve doğum kiti desteği sağlıyoruz. İzin öncesi ve sonrası İnsan Kaynakları İş Ortağı görüşmeleriyle adaptasyon sürecini yakından takip ediyor, LMS üzerinden ebeveynlik sonrası işe dönüş eğitimleri sunuyoruz. Ayrıca, 8 Mart'ta kadın çalışanlarımıza, karne günlerinde ise tüm çalışanlarımıza yarım gün izin tanıyoruz. Bütün bu uygulamalarımız neticesinde 2025 yılında İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazandık. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların potansiyellerini özgürce ortaya koyabildiği, seslerinin duyulduğu ve karar mekanizmalarında etkin rol aldığı bu çalışma ortamını sürdürülebilir kılmak. Sektörümüzdeki diğer kurumlara ve iş dünyasındaki karar vericilere ilham veren uygulamalarımızı daha da ileri taşıyarak, eşitlikçi politikaların yaygınlaşmasına katkı sunmayı devam edeceğiz.

Kadın Dostu Şirketler, Multinet Up, Son Dakika

Son Dakika Kadın Dostu Şirketler Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
14:08
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:50:30. #7.12#
SON DAKİKA: Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.