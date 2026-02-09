Mumcu Davası Hala Aydınlatılamadı - Son Dakika
Mumcu Davası Hala Aydınlatılamadı

09.02.2026 13:39
CHP'li Günaydın, Uğur Mumcu cinayetinin 33 yıl sonra hala tam aydınlatılamadığını vurguladı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: TAM AYDINLATILAMAMIŞ BİR DAVA

Duruşmayı takip eden CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı. Günaydın, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, "33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız. Oğuz Demir yönünden tefrik edilen duruşmanın ise bugün 14'üncüsü görüldü. Tevhid Selam Örgütü'nün 1988'den 1999'a kadar bu memlekette 21 öldürme, yaralama ve bombalama eylemine karıştığını herkes biliyor. Ankara'nın ortasında cephanelik kurduklarını da biliyoruz. Yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yaptıklarını da biliyoruz. ve sözü edilen kişi yani Oğuz Demir, 2000 yılında elini kolunu sallayarak kolluk kuvvetlerinin arasından kaçıyor. Kendisi bir süre sonra eşini ve çocuklarını da yurt dışına götürüyor. Üzerine kayıtlı araba hala Ankara'da dolaşmaya devam ediyor" dedi.

Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun, İçişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü ve Oğuz Demir'in İran'da bulunduğuna dair kendisine bilgi verildiğini söylediğini belirten Günaydın, "Mahkeme kayıtlarında eşinin ve çocuklarının Avustralya'dan Türkiye'ye giriş çıkış yaptıklarına dair bilgiler var. O halde Oğuz Demir belki de Avustralya'da. Aramızda ikili anlaşmalar var. Kırmızı bültenle aranan bir caniden bahsediyoruz. Neden bu kişi bugüne kadar yakalanamadı? Birileri o tuğlayı çekmek istemiyor mu? Mahkemenin yazdığı müzekkereler ve belgeler ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği nokta açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz. Uğur Mumcu, 'Türkiye'de karanlıkta hiçbir şey kalmasın' diye cesur kalemiyle bütün olayların üzerine giden bir gazeteci ve aydındı. Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın. Türkiye'de faili meçhul bir cinayet kalmasın" diye konuştu.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

14:22
