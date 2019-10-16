Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Jandarma şehit annesinin yüzünü yıkadı

Şehidin kız kardeşi tabutun önünde dakikalarca asker selamıyla durdu

Tekbirler ve sloganlar eşliğinde uğurlanan şehidin amca oğlu asker selamıyla uğurlandı

ADIYAMAN - 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28), memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Gaziantep'ten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunu getirilen şehit cenazesi buradan alınarak baba ocağı olan Çelikhan ilçesine getirildi. İlk olarak baba ocağına getirilen şehidin annesi Hanım Çelik, burada Kürtçe, "Ben öleydim" diyerek ağıtlar yaktı. Burada şehidin annesinin yüzünü bayan jandarmada görevlisi yıkadı. Tabuta dokunmak isteyen şehit yakınları sinir krizleri geçirdi.

Daha sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Çelikhan Meydanına getirildi. Burada şehidin kardeşi cenaze aracından çıkartılıp tören alınana götürülürken kız kardeşi Sema Alkhan, kardeşinin tabutuna omuz verdi. Kardeşinin tabutuna son kez dokunan kız kardeş, kardeşine asker selamı verdi. Şehidin amcaoğlu Yılmaz Çelik'te askeri kamuflaj giyerek tabutun başında asker selamıyla şehidi uğurladı. Anne Hanım Çelik, oğlunun tabutuna sarılarak "Vatan Sağolsun" diyerek göz yaşı döktü.

Öğle namazını müteakiben Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabası üzerinde binlerce kişinin tekbirleri ve sloganları ile Çelikhan Şehitliğine götürüldü.

Babası emekli olan şehidin bir kardeşinin uzman çavuş, 1 kardeşinin mahalle bekçisi olduğu ve 5 kardeşten birisi olduğu öğrenildi.

Düzenlenen törene Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 2. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.