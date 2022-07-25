Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akını - Son Dakika
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Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akını

25.07.2022 11:58
Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akını

Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akınıTUNCELİ Tunceli'de halk arasında kutsal kabul edilen ve 20'den fazla kaynaktan oluşan Munzur gözeleri, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akını

TUNCELİ Tunceli'de halk arasında kutsal kabul edilen ve 20'den fazla kaynaktan oluşan Munzur gözeleri, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle sıcak havadan bunalanların geldiği Halbori gözeleri buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tunceli- Ovacık arasında bulunan ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Miskisağ bölgesi tatilcilerin de gözde mekanı haline geldi. Miskisağ alanında piknik yapıp kamp kuran vatandaşlar, dev dağlar arasında buz gibi Munzur çayında yüzmenin keyfini çıkardı. Hafta sonunu geçirmek için bölgede kamp kuran Şahmeran turizm işletmecisi Mahsum Teyfur, "Tunceli Halbori gözelerindeyiz. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da bölge çok kalabalık. Yazın sıcağından kurtulmak isteyen yerli ve yabancı turistler buraya serinlemeye geliyor. Biz de bugün arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Diyarbakır'dan bölgenin tüm illerine turistik turlar düzenliyoruz. Buraya da turla vatandaşlarımızı getirdik. Keyifli ve heyecanlı vakit geçiyoruz" dedi.

Daha sonra Ovacık ilçesinde bulunan Munzur gözelerine giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ziyaretçiler yer altından çıkan sulardan içip bölgede gezip bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldu.

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Kaynak: İHA

Tunceli Ovacık, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Munzur gözelerine hafta sonu ziyaretçi akını - Son Dakika

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