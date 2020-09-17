Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden itibaren haber alınamayan özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan çalışmalar İnsansız Hava Aracı ile askeri helikopterlerin de desteği verdiği bildirildi.

Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor, System.String[]

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden itibaren haber alınamayan özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan çalışmalar İnsansız Hava Aracı ile askeri helikopterlerin de desteği verdiği bildirildi. Şuana kadar bir sonuç alınamayan arama çalışmalarının bölgede hem havadan, hem kara ve suda devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. 41 yaşındaki Mehmet ve 48 yaşındaki Bozkurt Aydemir kardeşler, 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na gitti. Üzerinde "Acil Durumlar İçin" yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle 2 kardeşi arama çalışmaları hem karada hemde suda başlatıldı. Bugünde devam eden arama çalışmalarına havadan da helikopter ve insansız hava aracı ile destek verildiği öğrenildi.

AFAD, Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı JÖH ve PÖH, İnsansız Hava Aracı, 2 adet Skorsky tipi askeri helikopter, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İz arama köpek timleri, BTK mobil baz araçları, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, profesyonel dağcılar, rafting ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdüğü bildirildi.

Öte yandan sürekli ekiplerden bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan'ında arama çalışmalarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaybolan kişilerin suda olma ihtimaline karşı Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekipler ile ilde faaliyet yürüten rafting grubu botlarla su üstü taramasını gerçekleştirirken İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 2 adet Skorsky havadan JÖH, PÖH ve profesyonel dağcı ekipleri ormanlık sarp arazide arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İz bulma köpekleri kaybolan kardeşlerin kıyafetlerini koklayarak arazide iz peşinden koştuğu öğrenildi.

İki kardeşin telefonuna kayboldukları günden itibaren hiçbir sinyal alınmazken, GSM operatörlerinin sinyal almadığı bölgede 2 ayrı baz istasyonu kurularak BTK mobil baz araçları bölgede sürekli devriye attığı aktarıldı.Arama çalışmaların başlandığı ilk günde bölgede bulunan 2 çift ayakkabının ise kardeşlere ait olmadığı öğrenildi.

Tunceli valiliği tarafından yapılan son açıklamada, sahada ve teknik arama çalışmalarında dün bir sonuç alınamadığı, bugün sabah itibariyle hem havadan, hemde karada ve su da arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. - TUNCELİ

İnsansız Hava Aracı, Munzur Vadisi, Munzur, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı
Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı         
07:19
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 07:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşin bulunması için İHA ve helikopterler de destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei