Murashko: "Sputnik V, Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı yaklaşık yüzde 83 etkili" - Son Dakika

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Rusya'nın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinliğinin yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını duyurdu.

Rusya tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında geliştirilen Sputnik V aşısının, yürütülen testlerde Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinlik yüksek oranı dikkat çekti. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Sputnik V aşısı, Delta mutasyonunu önlemede ve savaşmada en etkili sonuçları gösteriyor. En son veriler, aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 83 olduğunu gösteriyor, bunlar Rus verileri" ifadelerini kullandı. Bakan Murashko, Sputnik V'nin ciddi Covid-19 vakalarına karşı yüzde 95'ten daha fazla etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan 2020 Ağustos ayında Rusya, Rusya merkezli Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ile dünyada Covid-19'a karşı aşı tescil eden ilk ülke oldu. Ayrıca aşı, şimdiye kadar 69 ülkede acil kullanım için onaylandı.

-İHA-