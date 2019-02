Murat Aydın: "24 Saat Açık Yerleri Belediye Olarak İlk Defa Biz Yapacağız"

İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem ve Elmalı Mahallelerinde vatandaşlarla yaptığı buluşmada, belediye olarak 24 saat açık yerleri ilk kez kendilerinin yapacaklarını belirterek, "Beykoz'da 24 saat açık mekanların sayısı artacak. Bu şekilde burada yeni istihdam imkanları doğacak. Bunların hepsi bir anda olmaz ama o yola girilir" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem ve Elmalı Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan adayı Aydın, buluşma gerçekleştirdiği kahvehanelerde "Söz sizde" diyerek mikrofonu verdiği vatandaşları tek tek dinledi. Mikrofonu alan vatandaşlardan biri, "Şirindere'de evimin önünden geçen dere yapılacak mı?" derken, bir başka vatandaş, "Bizim mahallemizde duraklarımız yok, her sabah işe giderken problem oluyor" ifadelerini kullanırken, diğer bir vatandaş ise, "Belediyenin şuan ki hayvan barınağı yetersiz, daha iyi bir barınak olacak mı?" sorularını sordu.

"Bu mahalleye yılda 10-15 kez gelmezsem belediyeyi nasıl yönetebilirim"

Vatandaşların tüm sorularını not aldıktan sonra sorularını yanıtlayan Başkan adayı Aydın, "Ben belediye binasında çok az kalacağım, sürekli halkın içinde olacağım. Mesele Çiğdem Mahallesine senede 10-15 kez gelmezsem belediyeyi nasıl yönetebilirim. Biz belediye, devlet, kamu olarak Beykoz'da ekonomiyi ve ticareti canlandıracak adımları söylediğim tarzda atmaya başlayacağız. Daha sonra Beykozlu buralara sahip çıkacak, ardından İstanbullular ve yabancılar buraya gelecek. 24 saat açık yerleri belediye olarak ilk defa biz yapacağız. Gümüşsuyu'nda, belediyenin orada 'Millet Kıraathanesi' yapacağız. Türkiye'de 'Millet Kıraathanesi'ni icat eden belediye Zeytinburnu Belediyesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı, anlattığı 'Millet Kıraathanelerini' icat eden kişi bu kardeşinizdir. Şimdi biz burada da gençlerimiz ve insanımız faydalanabilsin diye burada da onu yapacağız. Bunların yanında kültür sanat ile ilgili birimler de olacak. Özel sektöre "Biz burada kıraathaneyi 24 saat açık tutuyoruz, siz de örneğin balıkçıyı 24 saat açık tutun" diyeceğiz. Örneğin birinin canı balık yemek istedi, açık balıkçı var mıdır diye düşündüğünde aklına Beykoz gelecek. Beykoz'a gelip balığını yiyecek, çorbasını içecek. Beykoz'da 24 saat açık mekanların sayısı artacak. Bu şekilde burada yeni istihdam imkanları doğacak. Bunların hepsi bir anda olmaz ama o yola girilir" dedi.

"Buradaki sorunların çözümü ile ilgili bir yol haritası oluşturacak"

Aydın, "Buradaki birçok kardeşimizin söylediği gibi Beykoz'un öncelikli sorunu imar meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana "Beykoz'un sorunları var, çözmekle ilgili önemli adımları attık ama kalan kısımlar var. Gideceksin ve o sorunları çözeceksin, ben de sana destek olacağım" dedi. Yetkiyi bize verirseniz buradaki sorunların çözümü ile ilgili bir yol haritası oluşturacak, onu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara sunacağız. Bakınız Cumhurbaşkanımız bu mevzuyu biliyor. Bizi onun için görevlendirdi. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, 1000 sene geçse dahi biz o tapuları göremezdik, kesin göremezdik onu bilin. O anayasayı değiştirecek yürek onda vardı. Bir taraftan partisinin kapatılması mücadelesini veriyordu, direkten döndü. O zaman da 2B ile ilgili anayasaya değişikliği yaptı. Hem can hem de hizmet derdindeydi. İnternetten okuyun bakın. Dünyaya karşı dururken vatandaşıyla da beraberdi. O olmazsa, yüzde 100 oy da verseniz ben bu işleri vallahi de billahi de yapamam. Tayyip Erdoğan'ın gücü milletinin gücüdür" diye konuştu.

