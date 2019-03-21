Murat Aydın: "Beykoz'da Denetim 5 Yılda Bir Değil, Sürekli Olacak"

Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşla iletişim kanallarını hep açık tutacaklarını belirterek, "Denetim 5 yılda bir değil sürekli olacak" dedi.

Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşla iletişim kanallarını hep açık tutacaklarını belirterek, "Denetim 5 yılda bir değil sürekli olacak" dedi.



31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala Beykozlularla buluşmalarına daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yenimahalle'deki bir salonda vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, masaları tek tek dolaşarak salondaki herkesle tokalaştı. Onlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın'ın samimi tavırları Beykozlulardan tam not aldı.



"Sıkıntıları gidermek için çalışacağız"



Programda bir konuşma yapan Başkan adayı Aydın, "İmar ve mülkiyet konusuyla ilgili olarak, sıkıntıları gidermek için çalışacağız, problemler çözüm yoluna girecek. Bir kısmı çözülmeye başlamış olacak, diğerleri de çözüm umudu olacak. Biz onu yapmaya çalışacağız. Bu sadece ilçe belediyesinin yapacağı bir iş değil. Bu; Cumhurbaşkanı, İBB yani birlikte el ele verilerek yapılacak işlerdir. Onu en iyi bilen ve takdir edecek olan sizlersiniz" dedi.



"Denetim 5 yılda bir değil sürekli olacak"



Aydın, "Amacımız Beykoz'da yaşayan insanları mutlu etmektir ve buna katkı vermektir. Neticede biz tüm Beykoz'da, farklı kanalları kullanarak, Beykozlu hemşehrilerimizin hayallerini ve beklentilerini tespit ettikten sonra, hayali kurulan Beykoz için projelerimizi duyurduk. Bu projelere başlayacağız, bir kısmı bitecek, bir kısmının da startını vermiş olacağız. Burada temel felsefe, yaklaşım Beykoz'un mutluluğudur. Birlikte olacağız, iletişim hatlarını açık tutacağız. Bana ulaşmak çok kolay olacak. Benim cep telefonum 20 yıldır aynıdır, tek bir numaradır. İkinci bir numara hiçbir zaman kullanmadım, kullanmıyorum ve kullanmayacağım. Cep telefonum, numaram da budur, yazanlar yazamayanlara versin. Bu benim için son derece önemlidir. Eksikleri göreceğiz, yapılması istenenleri tespit edeceğiz, yapabildiklerimizi yapacağız. Denetimi de bu etkileşim sayesinde yapacağız. Denetim 5 yılda bir değil, sürekli olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

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