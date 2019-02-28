Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Beykoz'da Dernek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Murat Aydın Beykoz'da Dernek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti.

Murat Aydın Beykoz'da Dernek Ziyaretleri Gerçekleştirdi, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, seçimlerde destek sözü istedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçede faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Dernekteki vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, onlarla tokalaşarak sohbet etti. Onların sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın, seçimlerde yetki verildiği taktirde sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Vatandaşlardan seçimlerde destek sözü de isteyen Aydın'a ilgi ve sevgi gösterilmesi, onların gönlünü kazandığını bir kez daha gösterdi.

Aydın buradaki temaslarının ardından derneklerden ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

AK Parti, Murat Aydın, Beykoz, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimle Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Beykoz'da Dernek Ziyaretleri Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]