Murat Aydın: "Hizmet İçin Gerekirse Hapis Yatacağım"

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Terör Örgütü Hizbullah'ın Beykoz'daki 2 Milyon Liralık Villası Satışa Çıkarıldı

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani