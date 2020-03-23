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Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel eşlik etti
11 dakika önce
Murat Dalkılıç, hayranlarına keyifli dakikalar yaşatmak için Instagram'da canlı yayın açarak konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:08
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