Murat Ongun CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Ongun CHP'den istifa etti

Murat Ongun CHP\'den istifa etti
22.07.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi açıklamasının ardından İBB davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da CHP'den istifa etti. Ongun istifa açıklamasında, "Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum." dedi.

Özgür Özel’in CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kuracaklarını açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Bu gelişmenin hemen sonrasında, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da CHP ile yollarını ayırdığını duyurdu.

MURAT ONGUN'DAN SERT İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifasına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı: "Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum." Ongun’un bu hamlesi parti içerisindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Bu zor dilekçeyi yazarken Metin Altıok'un mısrası dilimde dolanıyor. 'Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor.' Yüreğimin küfünü bu istifa dilekçesiyle, silip atıyorum.

"EŞEK DİLİ YEMEDİM Kİ SESİM ÇIKMASIN"

Parti üyeliğimden istifa ediyor ve bu istifa metnini üzülerek Türkiye'nin en başarılı ilçe örgütüne gönderiyorum.

CHP'ye hizmet, birilerinin övünç nişanesi yaptığı gibi salt zaman meselesi değildir. Başarı meselesidir. Milyonlarca CHP'linin on yıllardır beklediği başarıları, Beylikdüzü CHP örgütü ve lideri Sayın Ekrem İmamoğlu bu parti mensuplarına yaşatmıştır.

Hal böyleyken; Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir.

Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüz binlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Özgür Özel, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Murat Ongun Murat Ongun CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bera Topal Bera Topal:
    Aha şimdi chp yandı ...bu ulu insan has adam ...250 bin geliri olup 500 bin kira ödeyen bu ulu insan ...nasıl yapıyorsun anlat türk halkına aynısını yapsın ...Ulvi insan... 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:07:47. #7.13#
SON DAKİKA: Murat Ongun CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.