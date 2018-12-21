Murat Sancak'a Düzenlenen Silahlı Saldırı Davası

Eski Star
Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. ? Bakırköy
15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul, tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı.
?Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Güldemir'e talebi soruldu. Savcı Güldemir, duruşma savcısının mazeret izinli olması sonucu duruşmaya ani olarak çıkılması nedeniyle tutuklu sanığın tutuk halinin değerlendirilmesinin mahkemenin değerlendirmesini ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın duruşmanın savcısına gönderilmesini talep etti. Söz
verilen tutuklu sanık Turgut Üney, "Ben masumum, işlemediğim bir suçtan dolayı çok uzun zamandır tutukluyum. Mağdurum, bu mağduriyetimin giderilmesi ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş da Turgut Üney'in bu olayla ilgili olmadığını, suçsuz yere tutuklandığını belirtti.
Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine, tutuklu sanık Turgut Üney'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İddianameden ?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eski Star Medya Grup Başkanı müşteki Murat Sancak'ın 20 Ağustos 2015'te saat 10.00 sıralarında koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay
ile aracıyla evinden işine gitmek üzere hareket ettiği belirtiliyor. İddianamede, Büyükçekmece Çamlıca
Caddesi TEM Otoyolu'na katılım noktasında, gri renkli sahte plakalı bir otomobilin müştekilerin bulunduğu araca arkadan çarptığı anlatılıyor. ?
Arkadan gelen aracın müştekilerin bulunduğu otomobilin önüne geçerek durması üzerine durumdan şüphelenen koruma Mehmet Karar'ın silahını çekerek araçtan indiği ifade edilen iddianamede, diğer araçtan inen şüpheliler Turgut Üney ve Serdar Bekir Orhan'ın yüzleri maskeli şekilde müştekilerin bulunduğu aracın ön camına doğru ellerindeki silahlarla hedef gözeterek, çapraz şekilde ateş ettikleri, koruma Karar'ın karşılık verdiği, bir süre çatıştıktan sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları aktarılıyor. ?
İddianamede, şüpheliler Turgut Üney'in 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç üstlendirmeye azmettirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla, şüpheli Fatih
Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz
'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.