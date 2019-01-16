Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Turunç Fidanlığı

Muratpaşa'da Turunç Fidanlığı

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlığında yaklaşık 5 yılda 25 bin 88 turunç fidanı üretti.

Muratpaşa'da Turunç Fidanlığı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlığında yaklaşık 5 yılda 25 bin 88 turunç fidanı üretti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın turunç ağaçlarından yayılan ve Antalya sokaklarını saran kentin eski kokusunun geri kazandırmak için yaklaşık 5 yıl önce başladığı çalışmalar bugün kent merkezinde 10 binin üzerinde ağaçtan oluşan bir turunç fidanlığı ortaya çıkardı.

Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlıkta başlayan turunç fidanı üretim çalışmaları 2014'te başladı. En iyi turunç tohumuna ulaşmak için yapılan bölgede yapılan arama çalışmalarıyla en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar elde edildi. Bu tohumlardan 2015'te ilk fidanlar üretildi. Çalışmanın ilk yılında üretilen 9 bin 688 fidanın 941'i caddelere, sokaklara ve parkalar dikilirken 2018 sonu itibariyle Muratpaşa Belediyesi'nin ürettiği fidan sayısı 25 bin 88'e ulaştı. Üretilen fidanların 10 bin 421'i Muratpaşa'nın yenilenen cadde ve sokaklarına, parklarına dikildi, Muratpaşa sakinlerine ücretsiz dağıtıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Antalya, Ermenek, Muratpaşa, Güncel
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