Mursi için gıyabında cenaze namazı
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- Camiden çıkan cemaat görüntüsü İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu'nun cenaze namazını kıldırması Dua edilmesi İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci'nin konuşması ARDAHAN - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez Camisi'nde gıyabi...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:03 Kaynak: AA
- Camiden çıkan cemaat görüntüsü
İl Müftü
Vekili Turgut Topaloğlu'nun cenaze namazını kıldırması
Dua edilmesi İHH Ardahan
Temsilcisi Akın Demirci'nin konuşması ARDAHAN - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Ardahan Merkez
Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi
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