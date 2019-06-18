Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabında cenaze namazı
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Mursi için gıyabında cenaze namazı

16 dakika önce

- Camiden çıkan cemaat görüntüsü İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu'nun cenaze namazını kıldırması Dua edilmesi İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci'nin konuşması ARDAHAN - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez Camisi'nde gıyabi...

- Camiden çıkan cemaat görüntüsü
İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu'nun cenaze namazını kıldırması
Dua edilmesi
İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci'nin konuşması ARDAHAN - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi için gıyabında cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:03 Kaynak: AA
Müftü, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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