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Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

03.01.2022 15:47
Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, belediye toplantı salonunda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2022 yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, belediye bünyesinde kesintisiz hizmet ve çalışma yürüttüklerini belirtti.

İçme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini çok önemsediklerini kaydeden Asya, "İsale hattı çalışması başladı, çok şükür. Arıtma tesisi de 28 Ocak'ta ihale edilecek. Bu çalışmalar neticesinde ilimizin içme suyu ile ilgili sorunu tamamen giderilmiş olacak. Bunun yanı sıra yıkık cami olarak bilinen ve geçmiş yıllarda araştırma kazısını yaptığımız, her birimizin ukdesinde olan tarihi Muratpaşa Camisinin yeniden inşası için aralık ayı sonunda ihale yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ankara'da geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme imkanı bulduklarını dile getiren Asya, şunları aktardı:

"Şehircilik anlamında bugüne kadar bizleri hep destekleyen, şehrimiz için her zaman katkısı olan bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Birçok alanda kendilerine projelerimizi arz ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki somut gelişmelerle çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Aralık ayı içerisinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme kampımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile özel görüşme fırsatımız oldu. Bizim yine ana talebimiz içme suyu projemizin ödenek teminiydi. Sağ olsunlar hemen gerekli talimatı verdiler. Muş halkına da selamlarını gönderdi. Ben de bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere ve hemşehrilerime iletiyorum."

Konuşmanın ardından vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantı, meclise havale edilen konuların görüşülmesi ile devam etti.

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Feyat Asya, Ocak, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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