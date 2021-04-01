Muş Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

01.04.2021 16:13
Muş Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Muş Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Feyat Asya, kenti ortak akılla, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaflarla, birlikte yönetmek istediklerini belirtti.

Yapmak istedikleri bir işi muhatabı ile ortak bir konsensüs oluşturarak hayata geçirmeyi beyan ettiklerini belirten Asya, şehirlerarası otobüs terminalini yaptıklarında terminal esnafı ile, hayvan pazarı yaptıklarında hayvancılıkla uğraşanlarla, şehir içi ulaşımı bir düzene koymak istediklerinde muhatapları ile istişare ederek hareket ettiklerini anlattı.

Belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Halkımızla aramıza hiçbir zaman bir perde koymadık. Onun için bugüne kadar randevu ile çalışmadık. Belediyeye gelen vatandaşımızla sırası ile görüştük. Sorunu sıkıntısı olanları çözerken, çözemediklerimizin ise gönüllerine dokunarak yolcu ettik Ekiplerimiz ile boş durmadık, hibeler aradık, kaynak üreterek bu şehrin ihtiyacı olan hizmetleri getirmeyi başardık. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının eksikliklerini gidermenin planlamasını yapıyoruz. Çar Çayı kenarındaki ıslah çalışmalarının tamamlanması için milletvekilimiz ve il başkanımız ile ilgili bakanlıklardan gerekli sözü aldık. Aynı şekilde katı atık alanının ıslah edilmesi için DSİ Genel Müdürümüz ile mutabakata vardık. İnşallah 400 bin metrekarelik alanın ıslahı da yapılarak ilimize kazandırılacak."

İmar revizyon çalışmasında son aşamaya geldiklerini dile getiren Asya, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yıl gerek Bayraklı Tepe gerekse Soğucak bölgesinin imar çalışmasını bitirmiş olacağız. İçme suyu projemizin yer teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak inşallah. Yıllardır ciddi bir sorun olarak önümüze gelen Sarı Bloklar bölgesindeki son gelişmelerden mutlu olduğumu belirtmek isterim. Özellikle beyaz bloklar olarak bilinen bölgede yıkımlar yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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