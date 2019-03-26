Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor
44 dakika önce
Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorMUŞ - Muş'ta binlerce vatandaş, yoğun yağış ve soğuğa rağmen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı miting alanında bekliyor.
Muş
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı bekliyor
MUŞ - Muş'ta binlerce vatandaş, yoğun yağış ve soğuğa rağmen Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı miting alanında bekliyor.
Muş'taki Belediye Meydanını hıncahınç dolduran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın alanına gelmesini bekliyor. Belediye Meydanını yoğun yağmur ve soğuğa rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ın gelişini gözlüyor.
Güvenlik tedbirlerinin alındığı mitinge gelen vatandaşlar ilk önce güvenlik noktalarından kontrol edildikten sonra miting alanına alınıyor. Ağrı
mitinginin ardından Muş'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30'da Muşlulara hitap etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
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