Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Muş Kardeşlik Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyerek yaptığı saldırıyı kınadı.

Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı, System.String[]

Muş Kardeşlik Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyerek yaptığı saldırıyı kınadı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın egemenliğinde bulunan topraklara saldıran Ermenistan'ın, aralarında sivillerin de bulunduğu birçok Azerbaycan vatandaşını şehit ettiği belirtildi.

İki ayrı devlet olmalarına rağmen esas itibarıyla tek milletten oluşan Türkiye ve Azerbaycan'ın bu saldırıların en belirgin hedefi olduğu bildirilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda bir düstur olarak belirlediği hakkaniyet temelli dış politikaya daima önem verdiği, uluslararası sorunların barışçıl yaklaşımlar sayesinde çözülebileceğine inandığını her platformda muhataplarına beyan ettiği vurgulandı.

Bu politika doğrultusunda hem bölgesel hem de küresel çapta barışın bozulmasına yönelik tehditlere ilk tepkiyi veren ülkelerin başında gelen Türkiye'nin mazlumların sesi, mağdurların hamisi olarak her dönemde adil bir hakem ülke konumunda kalabilmeyi başardığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel çapta huzur ortamının tesis edilmesine sunduğu katkılara bakıldığı zaman, bu yaklaşımın, köklerini tarihsel mirastan alan genetik bir tavra, vizyonunu erdemli şehirler ve ülkeler idealine odaklamış evrensel bir gayeye matuf teşebbüsler olduğunu görürüz. Türkiye, 21. yüzyılda tarihi karakterinden kazandığı deneyimleri sahada izlemiş olduğu politikalara da yansıtabilmiş nadir ülkelerden biridir. Özellikle son yirmi yılda iç sorunlarını çözen, FETÖ gibi kukla örgütler eliyle kurgulanmak istenen küresel boyutlu komploları bertaraf eden ülkemiz milli eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, ulaşımdan uzay teknolojisine kadar birçok alanda asırlık başarılara imza atmıştır. Türkiye'nin bölgesel barışa sunduğu hizmetler ve kuruluşuna öncülük ettiği bölgesel barış ittifakları ortadadır."

Türkiye'nin enerji konusunda kat ettiği mesafenin, sömürgeci ülkeler tarafından hedefe konulmasının bir başka önemli sebebi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu Bölgesinde bütünüyle kendi imkanlarını kullanarak tarama ve sondaj faaliyetlerinde bulunan, tarihin en büyük enerji kaynaklarını tespit eden ve enerji ithal eden ülke konumundan çıkarak önce enerji koridorlarını belirleyen, ardından enerji ithal eden ülke konumuna gelen Türkiye'nin köhne sömürgecilerin uykularını kaçırması son derece tabidir. Dünya'da anarşinin gerçek failleri olan ülkeler tarafından sessizce izlenen terör eylemlerine en güçlü biçimde karşı çıkan Türkiye, bugün kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik hukuksuz Ermeni saldırılarına da sessiz kalmayacağını hükümet yetkilileri aracılığı ile tüm dünyaya duyurmuştur. Azerbaycan'a askeri ve ekonomik anlamda her açıdan yardımcı olacağımız hiç kimsenin meçhulü olmamalıdır. Çünkü Azerbaycan'a yapılan saldırı Türkiye'ye, Türkiye'ye yapılan saldırı Azerbaycan'a yapılmıştır."

Muş Kardeşlik Platformunun, tarihe bir not düşmek üzere Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en şiddetli biçimde kınadığını bildirilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslarda tezgahlanmak istenen sinsi oyunu da bozacağı vurgulandı.

Ermenistan, Azerbaycan, Kardeşlik, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi         
11:34
2 yaşındaki Minik Talha, yataktan düşerek hayatını kaybetti 2 yaşındaki Minik Talha, yataktan düşerek hayatını kaybetti         
09:25
Ozan Kabak'tan tükürük açıklaması: Bilinçli bir hareket değildi, rakibimden özür dilerim Ozan Kabak'tan tükürük açıklaması: Bilinçli bir hareket değildi, rakibimden özür dilerim         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 04:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei