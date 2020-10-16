Muş'ta 4 katlı nalburda yangın - Son Dakika

Muş'ta 4 katlı nalburda yangın

16.10.2020 07:40
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın, System.String[]

MUŞ'ta sabaha karşı 4 katlı nalburda yangın çıktı.

MUŞ'ta sabaha karşı 4 katlı nalburda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Minare Mahallesi Bitlis Caddesi'ndeki Ercan Özeroğlu'na ait 4 katlı nalbur mağazasında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İçinde boya, tiner gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu iş yerindeki yangına Muş Belediyesi ile belde belediyeleri itfaiye ekipleriyle Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı itfaiye aracı müdahale etti. AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgede, iş makineleri iş yerinin duvarlarını yıktı.

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ile belediye başkan yardımcıları Muhterem Bozkurt, Abdullah Avcı, Hamdullah Karasu da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde izliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın

İtfaiye, Bitlis, Yangın, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 4 katlı nalburda yangın - Son Dakika

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