Muş'ta "57. Kütüphane Haftası" kutlandı - Son Dakika

Muş'ta, "57 Kütüphane Haftası" törenle kutlandı.

Halk Kütüphanesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, okumanın önemine dikkati çekti.

Gelinen noktada kitapların sadece maddi ve fiziki olarak ellerinin altında olan bir unsur olmadığını vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda sanal ortamda da bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu elektronik kütüphanecilik noktasında da böyle ya da bilginin başka bulunduğu kaynaklara da yine internet üzerinden ulaşmak mümkündür. Bugün kitapların, çeşitli bilimsel dergilerin elektronik ortamda olması hasebiyle çok daha büyük kaynaklara ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Onun için şimdiki neslimiz bizlerden daha şanslı. Muş'ta önemli bir genç varlığımız var. Bu çocuk ve genç varlığı için yapılan yatırımlar bizim birinci öncelikli yatırımlarımızdır."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise "Mensubu olduğumuz bu dinin ilk emri 'oku'dur. Ama maalesef uzun süre bu ilk emri yerine getirmekten aciz kaldık. Ülkemizde belki de dünyadaki tüm Müslümanlarının uyanışına vesile olabilecek 2002 yılında başlayan süreçle birlikte okumanın, üniversitelerin ve dersliklerin sayısının artması ve bunun gibi güzel modern kütüphanelerin açılması, okumanın önemini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.