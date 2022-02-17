Muş'ta AFAD ekiplerinden 50 güvenlik korucusuna çığ eğitimi - Son Dakika

Muş'ta, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucularına "çığda arama ve kurtarma teknikleri" eğitimi veriyor.

AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Muş'ta 250 güvenlik korucusundan yerel destek ekibi oluşturuldu. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu ve eğitim sahasında, 50 güvenlik korucusuna teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandı.

Beş haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayan güvenlik korucuları, olası afet olaylarında görev alabilecek.

AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, gazetecilere, Muş'un, çığ riski yüksek olan bölgeler arasında bulunduğu söyledi.

Muş'taki 250 güvenlik korucusundan yerel destek ekibi kurduklarını ifade eden Çekiç, şöyle konuştu:

"Hepsi 50'şerli gruplar halinde önce hafif arama kurtarma eğitimi sonrasında da çığ eğitimi alıp bundan sonraki olaylara müdahale edebilecek. Güvenlik korucuları, eğitimin ardından uzman ekiplere yardımcı olabilecek kapasiteye gelecekler."

Eğitim alan güvenlik tim komutanı Sinan Yıldırım da afet olaylarında yer alacakları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çığ riski olan bölgelerde görev yapıyoruz. Bu nedenle AFAD ekipleri tarafından eğitim aldık. Aldığımız eğitim çok faydalı oldu. Bu eğitimi aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Güvenlik korucularından Bünyamin Yalçınkaya ise "Teorik eğitimimizi aldık, şimdi de sahada uygulamaya geldik. AFAD'a teşekkür ediyoruz. Burada çığ sonrası yapılacak aramaları gerçekleştiriyoruz. Çığ altında kalan vatandaşlarımıza nasıl yardım edebileceğimizi, en kısa sürede nasıl ulaşabileceğimiz hakkında tatbikat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.