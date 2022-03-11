Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

11.03.2022 10:16
Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

Muş'ta zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

Muş'ta zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi.

İşletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Feyat Asya, haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadele edildiğini söyledi.

Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetimlerini sürdüreceğini belirten Asya, "İşletmeler ve marketler belirli aralıklar denetleniyor. Özellikle son zamanlarda stokçuluk yapanlara karşı taviz vermiyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. Şehir merkezinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

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Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Bulanık'ta marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi Bulanık'ta marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi

Feyat Asya, Zabıta, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stok' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Son Dakika
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