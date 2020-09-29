Muş'ta Suriye uyruklu genç Murat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

Muş'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17) Murat Nehri'nde boğuldu.
Muratgören köyü yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Tebaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.
Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dalgıç polisler bölgeye gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı.
Polis dalgıçlar, Tebaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:07 - Kaynak: AA
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