Muş'ta Suriye uyruklu genç Murat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

Muş'ta Suriye uyruklu genç Murat Nehri'nde boğuldu

Muş'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17) Murat Nehri'nde boğuldu.

Muş'ta Suriye uyruklu genç Murat Nehri'nde boğuldu, System.String[]

Muş'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17) Murat Nehri'nde boğuldu.

Muratgören köyü yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Tebaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dalgıç polisler bölgeye gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı.

Polis dalgıçlar, Tebaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Murat Nehri, Suriye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Suriye uyruklu genç Murat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

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