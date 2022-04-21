Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika
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Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi

21.04.2022 14:40
Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında, Hasköy kırsalında toprağa gömülü vaziyette vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi. Söz konusu patlayıcı madde kontrollü bir şekilde yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika
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