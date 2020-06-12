Muş'ta vatandaşlar terörden arındırılan köylerine dönmek istiyor - Son Dakika

Muş'ta terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 27 yıl önce göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen köylerine dönmek için Valiliğe müracaat etti.

Zorlu doğa koşullarına rağmen gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinin, bölgede huzur ve güvenlik ortamını tesis etmesi vatandaşları sevindirdi.

Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesinde 1993'te terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, yıllar sonra büyüdükleri topraklara dönmek için harekete geçti.

Yeniden tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen Yamaç köyü sakinleri, 27 yıl önce boşalttıkları köylerine dönmek için hazırladıkları dilekçelerle Valiliğe başvurdu.

Köy muhtarı Saddık Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1993'de terör olayları üzerine göç eden köylülerin Bursa, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç ettiğini söyledi

Topraklarından ayrılmak zorunda kalan 100 ailenin yeniden dönmek istediğini anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından devletin desteğiyle yeniden köye dönerek tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz. Devletimizden yol, su gibi alt yapı hizmetlerini sunmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkla sağlanıyor. Bunu yeniden canlandırmak istiyoruz."

Köy sakini Suphi Suna ise "Terör olaylarından dolayı köyümüz yakıldı. Köyden göç edip farklı şehirlere gitmek zorunda kaldık. Köyümüzü yeniden inşaat etmek için altyapının oluşturmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılık yaparak hem geçimimizi sağlamak, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz." dedi.