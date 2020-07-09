Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı - Son Dakika

Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor


Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 8 bin metrekare kapalı alan üzerinde 700 personelle faaliyet yürüten Everest Mağazacılık Tekstil Firması, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği ile 2009 yılından bu yana üretim yapıyor. Fabrika içerisinde kesim, örme, dokuma, dijital baskı, lazer baskı, ütü, paketleme, aksesuar atölyeleri ve spor giyim ürünlerinin yanı sıra deniz şortu da üretiliyor.


Yaklaşık 11 yıl önce DAKA ve İŞ-KUR işbirliğiyle devlet desteği aldıklarını ifade eden Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, fabrikada üretilen ürünlerin Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin ve Japonya gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Fabrikayı büyüttüklerini anlatan Büyüközer, "Önceden burada 185 kişi çalışıyordu. Şimdi 15 bantta 700 çalışan ile üretim yapıyoruz. Tabi bunu yapmamızda en büyük etken devlet katkısı. DAKA ile proje çalışmamız ve İŞ-KUR'un personel desteği çok önemli katkılar sundu. Yurt dışından yoğun şekilde sipariş alıyoruz. Devletimizin sağladığı teşvik ve hibe desteklerinden de faydalandık. Şimdi günde 10 bin üretimimiz var. Bu konuda hem ülke ekonomisine hem de Muş ekonomisine katkı sağlamaktayız" dedi.


Dünyada yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle çalışmaya bir aylık süre ile ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Büyüközer, "Pandeminin bir etkisi oldu. Şu anda işe tekrardan başladık. Yılda Muş ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyoruz. İhracat yaptığımız zaman ülkeden kazanıp ülkeye dağıtmıyoruz, büyük ölçüde dışarıdan gelen para girdisi ülkemize dağılıyor. Yani kendi ilimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.


2017 yılından beri fabrikada çalıştığını ve ilk defa pandemi nedeniyle bir aylık süreçte işe gelemediklerini ifade eden personellerden Çiğdem Tanrıverdi ise "Yaklaşık 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Burası sayesinde işsizlik oranı düşürüldü. Eğer burada çalışmıyor olsaydım işsiz kalırdım. Korona virüs nedeniyle yaklaşık bir ay çalışmadık. Bir ayın ardından tüm tedbirler alındı. Temizlik ve hijyene önem veriliyor. Burada paketleme işi yapıyorum. Burada şort ve spor giyim malzemeleri dikiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Yeni Mahalle, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]