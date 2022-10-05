Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

05.10.2022 10:50
Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Muş'tan Tekirdağ'a gelen şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Muş'tan Tekirdağ'a gelen şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Valilik Toplantı Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, şehitlerin emaneti ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Şehit ailesi ve gazilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Vali Yıldırım, "Bizlerin üzerinde yaşadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu topraklar çok kıymetli, tarihten beri hep dışarıdakilerin gözü bizim topraklarımız üzerinde bizde bu toprakları savunabilmek için şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor ama dostta düşmanda bilsin ki bu toprakları hiç kimseye vermeyiz. Hepimiz bunun için gayret ediyoruz. Sizlerin yakınları da bunun için gayret ettiler. Gazilerimiz de bunun için gazi oldular. Bunlar bizler için büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 'Çöp evde' yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli anne ve kızı rehabilitasyon merkezine alındı Tekirdağ'da 'Çöp evde' yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli anne ve kızı rehabilitasyon merkezine alındı Muş'ta kullanılmayan okullar ' Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor Muş'ta kullanılmayan okullar ' Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor Tacettin Bayır'dan Bakan Muş'a 'İhracat' Tepki: 'Siz Bizimle Alay mı Ediyorsunuz' Tacettin Bayır'dan Bakan Muş'a 'İhracat' Tepki: 'Siz Bizimle Alay mı Ediyorsunuz'
Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Adana'da borç tartışması kanlı bitti! Yeğene sıkılan kurşunlar amcayı vurdu
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 17:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement