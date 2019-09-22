Musa Aydın: "Her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, her zaman Türk sporunun lokomotifi olduklarını vurguladı.



Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye; 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın şampiyonanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Hedeflerinin olimpiyatlarda başarılı olmak olduğunu söyleyen Aydın, "Biz Kazakistan'a daha çok kota almak için gelmiştik. Çok talihsiz maçlar oldu. Yine de önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Son Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya alıp, İstiklal Marşımızı ezberletmiştik. Belkide sporcularımız bu şampiyonanın etkisinden kurtulamadılar. Ancak şunu da belirtmeliyim 4 madalya ve 2020'ye 4 kota asla başarısız bir sonuç değil. Olimpiyat öncesindeki dünya şampiyonaları her zaman zordur. Nitekim 2015 Rio Olimpiyatları öncesindeki Dünya Şampiyonası'nda sadece 3 kota almıştık. Sonraki turnuvalarda bu sayıyı 14'e yükseltmiş ve Rio'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın beşini biz almıştık" diye konuştu.



"Türkiye'yi yine olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz"



Olimpiyat kotalarının verileceği turnuvalar için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Aydın, "Teknik heyet, antrenörler, sporcular, yöneticiler olarak bizler kısacası tüm ekip olarak neler yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Güreş olarak her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk. Ülkemizin aldığı olimpiyat madalyalarına baktığınız zaman bunu net bir şekilde görürsünüz. Dolayısıyla bizim için kota almak değil olimpiyatlarda başarılı olmak önemli. Bundan sonraki olimpiyat elemlerinde alabildiğimiz kadar kota alıp, Türkiye'yi yine olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL