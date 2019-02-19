Son Dakika Haberleri: Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi Öğrencilerini Mest Etti

Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi Öğrencilerini Mest Etti

1 saat önce

Toros Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu katkıları ile hazırlanan konser kapsamında ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, üniversitenin öğrencileri ile bir araya geldi.

Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi Öğrencilerini Mest Etti, System.String[]
Toros Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu katkıları ile hazırlanan konser kapsamında ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, üniversitenin öğrencileri ile bir araya geldi.

Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Nil Aşkın, dekanlar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Türk Halk Müziği Topluluğu, şef Ali Parlak yönetiminde solo ve koro olmak üzere 11 eser seslendirdi. Ardından sahne alan ünlü ozan Musa Eroğlu, bir birinden güzel eserleri seslendirdi. Seslendirdiği türkülerle izleyenleri kendine hayran bırakan Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi'nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu tür kültürel faaliyetleri sık sık tekrarlamak lazım. Ülkemizde gerek sazlı, gerek sözlü çok güzel kültür insanları var" dedi.

Konserin ardından Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Nil Aşkın, Musa Eroğlu'nu Toros'un bir bireyi olarak gördüklerini ifade ederek, Eroğlu'na Toros Üniversitesi rozeti taktı.

Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ise "Siz Türkiye'mizin çok büyük bir sanatçısısınız, size övgü dolu sözler söylemek bizim haddimize değil. Siz bugün bizi gerçekten çok mutlu ettiniz, herkes adına size teşekkür ediyorum" diyerek, Eroğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Ormanları çok sevmesi ile de bilinen Eroğlu'na öğrenci toplulukları ağaç sertifikası takdim ederek, Eroğlu adına fidanları toprakla buluşturduklarını ve ağaçlandırmaya devam edeceklerini belirttiler. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

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